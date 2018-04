Ved du noget om sagen, så hører BT gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk.

Søndag aften blev en dansk mand skudt i forbindelse med et røveri nær den kenyanske hovedstad Nairobi.

Det skriver det kenyanske medie Standard Digital.

Ifølge mediet havde manden netop forladt sit hotel sammen med sin kone og søn i byen Karen nær Nairobi, da de blev overfaldet af to bevæbnede personer på motorcykler.

De to røvere forsøgte at true sig til familiens penge og lykkedes med at fravriste dem kamera, pas, computer og et fortsat ukendt pengebeløb, og det var i den forbindelse, at den ene af de to mænd af ukendte årsager affyrede et skud, der ramte manden i låret.

Ifølge det lokale politi stak de to mænd af umiddelbart efter røveriet, og politiet er lige nu i færd med at efterforske sagen.

Manden er lige nu indlagt på et hospital i Nairobi.

BT arbejder på at få en kommentar fra Udenrigsministeriet.

