En dansk mand har angiveligt skudt og dræbt sin nigerianske kone og parrets fireårige datter i deres hjem i den nigerianske hovedstad Lagos.

Det skriver det nigerianske medie Pulse.ng.

Ifølge mediet har drabene angiveligt fundet sted torsdag i familiens hjem i Lagos.

Udenrigsministeriets Borgerservice bekræfter over for BT, at en dansk mand er tilbageholdt i Nigeria.

»Udenrigsministeriet kan bekræfte, at en dansk statsborger er tilbageholdt i Nigeria. Ambassaden og konsulatet i Nigeria yder den sædvanlige konsulære bistand. Udenrigsministeriet har tavshed i personsager og kan ikke bidrage med yderligere oplysninger,« lyder det fra Udenrigsministeriets Borgerservice.

Mandens kone er ifølge Pulse.ng den nigerianske sanger Ali Zainab Nielsen, også kendt under kunstnernavnet Alizee.

Ifølge en lokal blog har en person fra sangerindens management bekræftet drabene, skriver Pulse.ng.

»Det er meget chokerende og en trist udvikling. Vi vågnede alle til den triste nyhed om drabet på hende og at finde ud af, at hun blev dræbt af sin mand, gør det kun mere trist. Politiet er involveret i sagen, og vi deler flere detaljer, når vi har dem,' siger en unavngiven kilde til bloggen Linda Ikeji Blog ifølge Pulse.ng.

Politiet har startet efterforskning af sagen, og politiets talsperson SP Chike Oti bekræfter ifølge Pulse.ng, at man har kontaktet den danske ambassade i Nigeria og informeret den om, at man nu har startet en efterforskning, der involverer en dansk borger.

/ritzau