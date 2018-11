Den bedragerisigtede Britta Nielsens svigersøn, Kian Omid Mirzada, er dømt i en sag om grov vold og trusler med en pistol. Og han er tiltalt i en ny sag om kidnapning, vold og trusler.

Det skriver Ekstra Bladet, som har fået aktindsigt i anklageskriftet.

Anklagemyndigheden oplyser til mediet, at 37-årige Kian Omid Mirzada har siddet varetægtsfængslet i omkring fem måneder i den verserende sag.

Han nægter sig skyldig, mens anklagemyndigheden går efter en længere fængselsstraf.

Jamilla Hayat forsøgte ellers at tegne et billede af, at hun og Kian Omid Mirzada lever et helt normalt familieliv sammen med deres to børn i Hvidovre, da hun for nylig stod frem på Kanal 5 sammen med lillesøsteren Samina Hayat.

»Vi bor for os selv. Det var sådan set vores liv. Et rigtig godt familieforhold hele vejen rundt,« sagde Britta Nielsens 34-årige datter, der ligesom sin søster er sigtet for hæleri i bedragerisagen, hvor deres mor er den hovedmistænkte.

Britta Nielsen er sigtet for bedrageri for hele 111 millioner kroner, som skulle være stået på mellem 2002 og 2018, hvor hun som ansat i Socialstyrelsen skulle have overført de mange penge fra satspuljemidlerne til sine egne konti.

Hvor hun stadig venter på sin dom, er svigersønnens straffeattest allerede plettet.

Samina Hayat (tv.) og Jamilla Hayat stod for nylig frem på Kanal 5 og fortalte deres version af svindelsagen, hvor deres mor, Britta Nielsen, spiller hovedrollen. Foto: Foto: Discovery Networks Danmark Vis mere Samina Hayat (tv.) og Jamilla Hayat stod for nylig frem på Kanal 5 og fortalte deres version af svindelsagen, hvor deres mor, Britta Nielsen, spiller hovedrollen. Foto: Foto: Discovery Networks Danmark

I 2014 blev Kian Omid Mirzada idømt fire måneders fængsel for at have været med til at låse to personer inde på den adresse i Hvidovre, hvor hans virksomhed ligger.

Blandt andet fandt retten ifølge Ekstra Bladet beviser for, at Britta Nielsens svigersøn i ’forbindelse med overfaldet havde en pistol i hånden.’

Nu risikerer Kian Omid Mirzada endnu en dom på halsen i den nye sag, hvor han er tiltalt for frihedsberøvelse, vold og trusler.

Ifølge anklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, var han hjernen bag en brutal kidnapning, som fandt sted om aftenen den 13. januar i år.

Her trængte tre mænd, som også er tiltalt i sagen, ind i et hus og kidnappede en mand.

Offeret slap først væk dagen efter ved 18-tiden.

Et par uger før kidnapningen skulle Britta Nielsens svigersøn have truet offeret i flere tekstbeskeder.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Kian Omid Mirzada. Han ønsker ikke at kommentere sagen.