Det skabte stor debat, da flere videoer af en politibetjents ivrige brug af knippel spredte sig på sociale medier tilbage i november.

I videoerne kan man se betjenten bruge sin knippel mod flere borgere i forbindelse med en fodboldkamp.

Det fik dengang flere til at kritisere, hvad der blev beskrevet som en aggressiv adfærd fra betjentens side.

Nu har Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) indledt en efterforskning af betjenten, skriver KøbenhavnLIV.

DUP oplyser til mediet, at man har modtaget syv klager i forbindelse med fodboldkampen.

»Klagerne er indgivet af borgere, herunder er to af klagerne indgivet af en borger, der ikke selv har været involveret i den påklagede episode. Endvidere har Københavns Politi sendt en video fra en episode i relation til fodboldkampen til Politiklagemyndighedens vurdering, som indgår i en af de syv sager,« oplyser politiklagemyndigheden til KøbenhavnLIV.

B.T. har tidligere talt med en person der var på stedet. I den forbindelse fortalte hun, at hun troede der var tale om et overfald.

Da hun forsøger at stoppe det, hun så som et overfald, slog en af 'overfaldsmændene' – altså en betjent – hende med en knippel.

»Det går her op for mig, at det må være en civil betjent, der har slået mig, og i samme sekund kommer der en anden betjent til, som råber: 'GÅ MED DIG, DET ER POLITIET',« fortalte Aviaaja Schultz den gang.

I forbindelse med episoden præsenterede B.T. Peter Dahl, der er leder af beredskabet i Københavns Politi, for kritikken.

Han udtalte dengang, at man ikke kunne vurdere politiets ageren ud fra en video på få sekunder.

»De videoer, der florerer, det er få sekunders uddrag af en hel dag, kan man sige, en hel formiddag og en hel eftermiddag med slagsmål i gaderne, hvor de her grupperinger har forsøgt at komme i infight med hinanden, men også komme i slagsmål med politiet,« sagde han.

»Så det er meget svært for mig at vurdere i forhold til om den magtanvendelse, man ser i de ganske få sekunder, om det er proportionelt med den fulde sammenhæng.«

Han fortalte dengang, at han 'overhovedet ikke kunne nikke genkendende til de her ting'.

»Jeg må tage hatten af for både Brøndbys og FCK’s spin hver gang efter de her kampe. Det er faktisk det eneste tidspunkt, hvor de her to fangrupperinger er enige om noget, det er dagen efter, at de selv har teet sig som vilddyr i Københavns gader.«