Dommer i Glostrup bestemmer, at sigtelse skal holdes hemmelig.

En 21-årig mand er blevet anholdt i forbindelse med en mørkelagt politiaktion i Bispehaven i Aarhus fredag aften og til dobbeltdrabet i Herlev ved København forleden, skriver Ekstra Bladet.

I et grundlovsforhør i Retten i Glostrup lørdag eftermiddag har en dommer imidlertid besluttet, at offentligheden ikke skal informeres om den præcise sigtelse mod den anholdte.

Retsmødet holdes bag såkaldt dobbeltlukkede døre.

Tidligere lørdag har en anklager, Jannik Rasmussen, over for Ritzau afvist at oplyse, hvad den anholdte er sigtet for og har i øvrigt bebudet et krav om dobbeltlukkede døre.

/ritzau/