Mandag den 18. februar blev en dansk mand fundet bevidstløs på en skipiste ved en skiresort i Canada.

Nu erfarer Sjællandske, at det drejer sig om en blot 21-årig mand fra Slagelse.

Ifølge det canadiske medie Revelstoke Mountaineer blev han fundet bevidstløs for foden af en skibakke ved Revelstoke Mountain Resort i den sydvestlige del af Canada efter at have været af sted på ski.

Det var personale fra skisportsstedet, der fandt ham og slog alarm.



Skipatruljen udøvede førstehjælp, og genoplivningen fortsatte, da manden blev hentet af ambulancefolk og hastet til hospitalet.

Desværre stod den uheldige dansker ikke til at redde og blev erklæret død ved ankomsten til hospitalet.

Ifølge Sjællandske havde den 21-årige mand både boet, gået i skole og arbejdet i Slagelse.

Han havde arbejdet som skiinstruktør i Japan, men var netop draget til Canada for at forfølge sin passion for skiløb, da ulykken indtraf.

Politiet mistænker ikke, at der er foregået noget kriminelt, og manden familie er blevet underrettet.