En 19-årig mand blev tirsdag varetægtsfængslet i fire uger for et drabsforsøg i Aalborg.

Han er sigtet for knivstikkeri og ulovlig besiddelse af kniv, og er blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Det skriver TV 2 Nord.

Overfaldet som manden er varetægtsfængslet for, skete på Beatemindesvej i Aalborg omkring klokken ni om aftenen 12. januar.

Her blev en 21-årig mand stukket flere gange med en kniv.

Kort efter sørgede ambulancepersonale for, at han fik behandling på stedet.

Den 19-årige der nu er varetægtsfængslet, blev anholdt mandag et sted på Sjælland.

Han blev allerede varetægtsfængslet i absenthia 12. januar, da politiet mistænkte at han opholdte sig i udlandet.

»Det var derfor vi, allerede den 12. januar 2024, fik varetægtsfængslet den 19-årige in absentia ved et grundlovsforhør – i tilfælde af at han skulle søge mod udlandet. Sporene ledte os dog til Sjælland, hvor gode kollegaer har været behjælpelige med at eksekvere på eftersøgningen, så vi i dag har kunnet tilbageholde og arrestere den 19-årige.«

Det oplyste efterforskningsleder politikommissær Carsten Straszek fra Nordjyllands Politi mandag.