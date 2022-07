Lyt til artiklen

Søndag eftermiddag har der været et skyderi i storcenteret Field's på Amager. Politiet melder om flere dræbte og sårede.

Da en 22-årig mand begyndte at skyde flere steder i Field's, stod Amani Fersi bag kassen i JD Sport i Fields.

»Det var en kollega, der var oppe at købe mad, der ringede og sagde, at vi skulle flygte.«

»Vi tog det ikke seriøst, men så kigger vi ud af butikken og ser, hvordan megamange mennesker flygter ud af centeret,« siger 21-årig Amani Fersi.

Amani Fersi forklarer, at de troede, det var en joke, men at de pludelig indså, at det var virkelighed.

»Vi sagde til alle kunderne i butikken, at de skulle forlade stedet. Og så var der ren panik,« siger Amani Fersi.

Hun forklarer, at hun i hvert fald hørte syv skud, før hun selv flygtede ud af storcenteret.

»Jeg fulgte efter de andre og forlod storcenteret ud af en bagindgang.«

»Vi stod lidt udenfor. Politiet var der,« tilføjer Amani Fersi.

Amani Fersi er i skrivende stund i sit hjem, hvor hun bearbejder det hele med otte kollegaer fra JD Sport.

B.T. følger sagen.