En 18-årig mand fra Hillerød, som arbejder som rengøringsassistent i Frederiksborgcentret, er sigtet for at have forgiftet sin kollega, skriver Frederiksborg Amts Avis lørdag.

Onsdag formiddag den 24. januar hældte han toiletrens i en 54-årig kvindelig kollegas Redbull-dåse på arbejdspladsen. Kvinden måtte hastes til hospitalet, og er stadig sygemeldt efter episoden.

Den 18-årige mand blev fyret og bortvist på stedet, og to andre kolleger, en 17-årig mand og en 20-årig mand fra Hillerød, blev også fyret på stedet.

Og nu er den 18-årige altså sigtet efter en paragraf i straffeloven, der kan give op til otte års fængsel.

»Den 18-årige mand er sigtet efter §252, da han i en hensynsløs måde har voldt fare for liv og førlighed for et andet menneske. Vi er nået langt, men sagen skal fremsendes til en anklager, så den er ikke afgjort på nogen måde endnu,« siger politikommissær Morten Riisager-Pedersen fra Nordsjællands Politi.

Toiletrens er et ætsende middel, og bag på de fleste emballager står der også, at det kan give fare for ætsning af slimhinder i mund, svælg og mavesæk, hvis man indtager det.

Det står ikke klart, om de to andre unge ansatte, som også blev fyret, bliver sigtet.

»Der er én, som har gjort det, og om de andre to er involveret eller ej, ved vi ikke, men de tre er ikke længere i rengøringsafdelingen for at skabe ro i teamet. De er heller ikke velkommen i Frederiksborgcentret mere,« siger direktør for Frederiksborgcentret Carsten Larsen.

Umiddelbart efter episoden spåede Carsten Larsen at den 54-årige kvinde, som stammer fra Thailand, ville være tilbage den efterfølgende mandag. Men episoden har taget hårdt på hende.

»Hun er ikke kommet tilbage endnu. Det er psykisk hårdt for hende, så hun er i behandling lige nu hos en psykolog. Hun har været forbi hernede i denne uge, men det er svært for hende at få episoden ud af hovedet,« siger Carsten Larsen og fortsætter:

»Jeg har svært ved at forestille mig, at nogen vil lave en bevidst handling med så voldsom en konsekvens og skade. Jeg vælger at tro, at de ikke vidste, hvad de lavede. Men det er jo vildt. Det er ungdomsnaivitet,« siger Carsten Larsen.