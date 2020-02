En arbejdsulykke hos et frilandsgartneri i Nordjylland førte til et dødsfald for en medarbejder, bekræfter Nordjyllands Politi.

En medarbejder er død af sine kvæstelser, efter at han kom alvorligt til skade på sit arbejde hos en af landets største producenter af grøntsager. Der er tale om en litauer, der kom alvorligt til skade 15. januar 2020.

Det bekræfter Nordjyllands Politi over for Fagbladet 3F.

Efter arbejdsulykken blev manden lagt i kunstig koma.

Foto: Jean Nonboe/Byrd. Vis mere Foto: Jean Nonboe/Byrd.

- Vi kan oplyse, at skadelidte afgik ved døden 22. januar 2020 som følge af de skader, han pådrog sig ved arbejdsulykken. De pårørende er underrettet, siger vicepolitiinspektør Niels Kronborg.

Ifølge Arbejdstilsynets rapport om arbejdsulykken var manden kravlet op på et produktionsanlæg til rodfrugter for at kontrollere og lave rettelser på anlægget, mens det var i gang.

En slags togvogn kørte på to skinner i omkring tre meters højde og fordelte rodfrugter ned i siloer.

Medarbejderen havde sin overkrop inde over den ene køreskinne. Dermed blev han ramt og klemt af togvognen, der vejer omkring to ton.