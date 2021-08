Lotte Lucerne var med på færgen Lilleøre, da den blev indkaldt i redningsaktionen af to dykkere søndag ved øen Hjelm. »Jeg begyndte at tude, da de var fundet i live«

Hvad der skulle have været en stille tur hjem fra Samsø for Lotte Lucerne, hendes mand og datteren på 10 år, blev i stedet til en dramatisk redningsaktion.

To dykkere, der gik i vandet 16:15 søndag var blevet meldt savnet, efter at de ikke var kommet op efter de planlagte tre kvarter i vandet.



Det betød, at færgen Lilleøre, der var på vej mod Aarhus, blev indkaldt til at assistere i redningsaktionen. Lotte Lucerne, der var med ombord, fortæller, at de efter knap en halv times sejlads skiftede kurs og satte farten op.

»Kaptajnen fortalte, at vi var kaldt til en redningsaktion ved Hjelm, og at det handlede om to dykkere. Det var en speciel situation. Da vi nærmede os Hjelm kunne vi se, at der var redningshelikopter i luften og både i vandet,« siger hun.

»Os ombord fik besked på at holde øje, om vi kunne se noget, og at vi skulle kigge efter to dykkere i sorte dragter. Når man ser på det sorte vand vel vidende at nogen er savnet, så er det et ret uhyggeligt syn«

Ombord på færgen fik passagerne at vide, de skulle forholde sig i ro og ikke tage billeder. Lotte Lucerne fortæller, at det var tydeligt, at alle ombord var påvirket af situationen.

»Jeg har ikke prøvet noget lignende. Det var lidt voldsomt,« siger hun.

Efter lidt tid kunne Lotte Lucerne se, at de begyndte at sejle hen mod helikopteren og en af redningsbådene.

»Vi fik at vide, at de var fundet. Vi kunne så se den båd, der havde fundet dem og samlet op, og ombord stod de to dykkere og vinkede til os,« siger hun.

»Det var en forløsning, at de blev fundet i live. Jeg begyndte at tude, da jeg så dem stå og vinke til os.«

Østjyllands Politi meddelte søndag aften, at de to dykkere var fundet i live drivende nord for Hjelm Ø. »De er efter omstændighederne ok efter 4 timer i vandet,« skrev de på Twitter.

Lotte Lucerne glæder sig over, at de to dykkere er fundet i god behold.

»Jeg synes, at kaptajnen og personalet ombord på færgen håndterede det rigtig godt. De informerede os løbende om situationen. Det er godt, at vi har et beredskab, hvor alle hjælper til.«