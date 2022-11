Lyt til artiklen

Klokken 23.34 blev politiet kontaktet af McDonald's på Hovedbanegården i København.

To ansatte havde pludseligt fået det dårligt.

Politi og beredskab besluttede at evakuere stedet, da man havde mistanke om, at nogle gasser fra for varm fritureolie havde spredt sig i restauranten.

»Vi ved ikke med sikkerhed, hvad der er sket, det skal vi have undersøgt,« siger vagtchef Esben Godiksen.

B.T. har været i kontakt med McDonald's på Hovedbanegården i København, hvor alt igen forløber, dom det plejer.

»Vi har meget travlt,« lyder det fra den ansatte, der tager telefonen.