En 30-årig mand har fået forbud mod at komme på McDonald's i to år efter episoden.

Manden, der kommer fra Skive, var blevet stærkt utilfreds, efter han havde spist på McDonald's.

Han gik op til kassen, sagde ukvemsord og kastede med et fyldt colabæger. Det skriver TV Midtvest, der har talt med lokalpolitiet i Skive.

Den 30-årig forlod fastfoodkæden, men en McDonald's-ansat fulgte efter ham.

Den ansatte gjorde ham opmærksom på, at han fik forbud mod at komme på fastfoodrestauranten igen.

»Det tog gæsten ilde op og begyndte herefter at skubbe medarbejderen hårdt baglæns, så denne røg tilbage i vindfanget,« lyder det fra Niels Bach, der er politiassistent i lokalpolitiet i Skive.

Manden flygtede fra stedet, men han blev kort tid efter fundet af politiet.

Den 30-årig blev fundet med 31,16 gram hash opdelt i mindre klumper. Politiet har sigtet ham for besiddelse af narko med henblik på videresalg.

Hos politiet blev manden afhørt af en kvindelig betjent, hvor han valgte at udsætte hende for seksuelle ukvemsord.

Så hans tur på McDonald's endte med tre sigtelser. Han blev sigtet for vold, besiddelse af narko med henblik på salg, samt en sigtelse for at have sagt ukvemsord mod en polititjenestemand.