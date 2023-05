Max Christensen kunne sammen med resten af Danmark ånde lettet op, da en 13-årig pige efter 27 timers forsvinden blev fundet i live på en adresse i Korsør.

Samtidig blev en 32-årig mand anholdt, og er nu varetægtsfængslet og sigtet for frihedsberøvelse og voldtægt af den 13-årige pige. Han har erkendt sig delvist skyldig i sigtelsen.

»Da glædesrusen den aften havde lagt sig lidt, så slog det mig bare. For hold nu op for en fremtid den familie og specielt den 13-årige går i møde. Det fik mig derfor til at tænke, at nu ville jeg gerne hjælpe,« fortæller en berørt borger Max Christensen til B.T.

Han kender ikke familien, men har alligevel haft et ønske om at oprette en indsamling til den 13-årige pige og hendes familie. Indsamlingen er godkendt af civilstyrelsen.

»Jeg ved godt, at de formentlig får en masse hjælp fra de dygtigste psykologer. Men der er også nogle ting, det offentlige ikke går ind og støtter økonomisk. Jeg vil gerne bare kunne bringe noget glæde og godt ind i deres liv,« slår han fast.

Det kunne for eksempel være til en rejse, en cykel eller en masse fredagsslik, fortæller han.

»Men det skal være 100 procent op til familien i fællesskab at finde ud af, hvad de vil bruge pengene til,« forklarer han.

Det vejer ikke op på det mareridt, familien har gennemlevet og står i, men måske det kan hjælpe i en eller grad på overskuddet, forklarer han.

Max Christensen har starte en indsamling til den 13-årige og hendes familie. Foto: Privat Vis mere Max Christensen har starte en indsamling til den 13-årige og hendes familie. Foto: Privat

»Det er lige så meget et signal til hende (den 13-årige red.) om, at der er folk derude, der vil hende det godt. Verden består af andre end den sigtede,« slår han fast.

B.T. har været i kontakt med familien til den 13-årige, der er bekendt med indsamlingen og har givet tilladelse til, at vi omtaler den.

»Vi er selvfølgelig super taknemmelige for og overvældet over, at nogen har lagt så meget arbejde i det og vil gøre det her for os,« fortæller den 13-åriges mor.

Hun fortæller, at de modtager mange søde beskeder, gaver og tilbud om hjælp, men at de ikke har overskuddet til at tage sig af den del i øjeblikket. Det er dog utrolig værdsat, understreger hun.

Indtil videre er der blevet doneret 1.300 kroner til indsamlingen og Max Christensen håber derfor at kunne sprede budskabet, og at andre har lyst til at bidrage.

Indsamlingen er indtil videre sat til at løbe frem til april næste år, men tanken er altså ikke, at pengebeløbet først vil komme frem til den tid.

»Så snart der er et beløb, der kan begynde at gøre en forskel, så skal der laves en overførsel til familien,« understreger han.

Den 32-årige er foruden sagen om den 13-årige også sigtet og nu varetægtsfængslet for drabet på Emilie Meng og for et overfald begået mod en 15-årig efterskoleelev fra Sorø. Disse forhold nægter han.

Han er foreløbigt varetægtsfængslet frem til 8. juni.

Lyt til B.T.s kriminalpodcast 'På fersk gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast: