Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En massage endte angiveligt i et sandt mareridt for en kvindelig kunde sidste sommer.

Ifølge politiet blev hun nemlig udsat for et seksuelt overgreb af sin mandlige massør.

Massøren selv nægter sig skyldig i sagen, oplyser mandens forsvarsadvokat, David Neutzsky-Wulff.

Overgrebet skulle have fundet sted en sen eftermiddag i juni sidste år, hvor kvinden besøgte en massageklinik i København.

Her modtog hun ifølge politiet en omfattende massage af både sit bækken og underlivets ydre og indre muskler.

Men massøren skulle angiveligt have fortsat massagen på intime områder, hvor han uden kvindens samtykke skulle have indført en eller flere fingre i kvindens underliv, ligesom han skulle have stimuleret hendes klitoris.

Anklageren går efter fængselsstraf og for at fratage den tiltalte massør muligheden for at have piger og kvinder som kunder igen.

Sagen skal for retten torsdag i Københavns Byret.

Lyt til B.T.'s kriminalpodcast 'På Fersk Gerning' her: