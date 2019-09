En 47-årig massør fra København er blevet tiltalt for voldtægt mod en kvindelig klient.

Kvinden lagde sig 10. juni i år på briksen hos massøren, men massagen fik et helt andet forløb, end hun havde forestillet sig.

Angiveligt havde hun opsøgt massøren for at få behandling for smerter i ryggen, og ved behandlingen var hun iført BH og trusser.

Men undervejs i det næsten to timer lange massageforløb kom massørens fingre og andre legemsdele på afveje i en sådan grad, at han nu er blevet tiltalt for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje.

Ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, lagde massøren flere gange sit erigerede lem i den kvindelige klients hænder, ligesom han både masserede hende i skridtet, suttede på hendes ene brystvorte og tiltvang sig oralsex, så han til sidst fik udløsning ud over hendes bryst.

Kvinden har forklaret til politiet, at hun ikke var i stand til at modsætte sig massørens tilnærmelserne, fordi hun følte sig overrumplet i situationen og stivnede.

Den 47-årige massør nægter sig skyldig, men har siddet varetægtsfængslet i sagen siden i sommer.

Anklagemyndigheden vil ved den kommende retssag både kræve massøren idømt fængsel samt frakendt retten til i en periode at beskæftige sig som massør.

Politiet kræver den tiltalte massør idømt fængsel samt frakendt retten til at arbejde som massør. Arkivfoto. Foto: Werner Heiber

Det er i øvrigt ikke første gang, at en massør i Hovedstadsområdet tiltales for voldtægt.

Sidste år blev en 48-årig mandlige massør fra Virum idømt fire års fængsel for seksuelle krænkelser af samlet 22 kvinder.

Ved Retten i Lyngby blev han fundet skyldig i seks tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje samt 17 tilfælde af blufærdighedskrænkelse - både verbalt og i form af berøringer.

Udover fængselsstraf blev han også frakendt retten til at arbejde som massør indtil videre.

20 af de 22 krænkede kvinder blev også tildelt tortgodtgørelse fra massøren.