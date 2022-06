Lyt til artiklen

»Jeg tager dine nosser og putter dem op i røven på dig. Og inden I får mig lagt i håndjern, smasker jeg fem af jer.«

Den saftige trussel var en 57-årig mandlig massør torsdag formiddag tiltalt i Københavns Byret for at have fremsat mod en politimand på en stripklub i København.

Episoden fandt sted klokken 00.45 natten til 8. november 2020 på stripklubben 7th Heaven i Hausergade i København.

Her var 73 personer i gang med en privat fest, der ikke omfattede strippere og lapdance, selv om det normalt er hovedattraktionen på etablissementet.

Men da der på grund af coronasituationen på det tidspunkt var et forsamlingsforbud for over ti personer, kom en deling betjente fra Københavns Politi på uanmeldt besøg for at skrive bøder ud.

Det faldt ikke i god jord – slet ikke hos den nu 57-årige massør, der selv havde set sin normalt givtige forretning lide stærkt under coronaen.

»Reglerne kom jo spyttende i nakken på en på det tidspunkt, men jeg og min søn tænkte, at det var en privat fest, og derfor var vi gået med,« forklarede han i domsmandsretten.

»Jeg havde meget længe været træt af coronahåndteringen, så jeg gik op til en af betjentene, hvor jeg gav en politisk tale og sagde, at det var for dårligt.«

»Min tone var måske ligefrem og direkte, men jeg var på intet tidspunkt det mindste truende, og jeg ville aldrig bruge den slags sprogbrug, som jeg er tiltalt for,« forklarede den slanke mand i retten.

Han endte med at blive anholdt på voldsom facon på stripklubben og fik senere på natten målt sin alkoholpromille til 0,8 på Bispebjerg Hospital.

Han følte sig udsat for politivold og anmeldte efterfølgende to af betjentene til Den Uafhængige Politiklagemyndighed. Her vurderede man dog, at der ikke skulle rejses tiltale, da der var tale om en situation med påstand mod påstand.

To andre politifolk fra stripklubben vidnede torsdag som vidner i straffesagen mod massøren.

Den ene var i første omgang »ret sikker på, at han sagde noget med at skære mine nosser af og proppe dem ned i halsen på mig«.

Ved en afhøring samme nat havde han dog forklaret, at massøren havde truet med at »putte dem op i røven« på betjenten.

Den trussel havde den anden betjent ikke hørt – kun at massøren angivelig havde truet med at »smaske« fem af betjentene, inden han kom i håndjern.

Usikkerheden om den præcise ordlyd af de påståede trusler blev central i proceduren fra forsvareren.

»De to betjentes forklaringer er ikke samstemmende, og de understøtter ikke hinanden. Vi står tilbage med påstand mod påstand i en sag, der har været halvandet år undervejs, og hvor min klient stadig har men af at have fået en særdeles hårdhændet behandling,« lød det fra advokat Lene M. Andersen.

Og efter kun 13 minutters votering nåede de to lægmænd og den juridiske dommer i domsmandsretten i enighed frem til, at den tiltalte massør skulle frikendes.

»Domsmandsretten mener ikke, at der er ført det til domfældelse fornødne bevis. Der har ikke været sikre vidneforklaringer, der kunne bekræfte truslerne i tiltalen. Så samlet set finder vi ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte tiltaltes forklaring,« forklarede retsformand Katrine Tangbjerg.