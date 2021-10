En massør er nu blevet dømt for at have krænket fire kvinder seksuelt i forbindelse med behandlinger af dem.

Manden, der er 55 år og fra Slagelse, sad torsdag på anklagebænken i Retten i Næstved, hvor dommen faldt.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Dommen lød på i alt halvandet års fængsel.

Derudover er han blevet frakendt retten til at arbejde som massør i tre år.

Den 55-årige mand blev dog ikke kun fundet skyldig i at have krænket de fire kvinder seksuelt i forbindelse med behandlinger.

Han blev også dømt for to forhold vedrørende hvidvask og hæleri for en samlet værdi af omkring 120.000 kroner.

Manden valgte på stedet at anke dommen, da han ønsker at blive frifundet.

Han sidder fortsat varetægtsfængslet.