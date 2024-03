Området omkring en moské på Dortheavej i København er afspærret, mens politiet efterforsker knivstikkeri.

Københavns Politi er tidligt lørdag morgen til stede ved en moské på Dortheavej i Københavns Nordvestkvarter efter et knivstikkeri.

Det oplyser Lasse Michelsen, der er vicepolitiinspektør ved Københavns Politi.

En mand er kørt på sygehuset for behandling. Manden er kort før klokken 07.00 lørdag morgen endnu indlagt. Politiet kan ikke oplyse yderligere om hans tilstand.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 04.46.

»Vi er massivt til stede derude, og det kommer vi til at være mange timer endnu,« siger Lasse Michelsen.

»Det er et stort sted. Vedkommende blev fundet udenfor moskeen, men vi har grund til at tro, at det har relation til selve moskeen,« siger vicepolitiinspektøren.

Derfor er hele området spærret af, mens efterforskningen pågår, tilføjer han.

»Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvad der er sket derude. Det ved vi ikke – også i og med, at det er sket her om natten.«

»Men vi efterforsker bare bredt lige nu, og det er også derfor, vi er så massivt til stede derude lige nu,« siger Lasse Michelsen.

Der er ingen oplysninger om gerningsperson.

