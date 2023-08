Nordsjællands Politi og flere ambulancer er til stede på en adresse i Hundested.

Det er man i forbindelse med et mistænkeligt dødsfald.

Det bekræfter vagtchefen, Sebastian Føns til B.T.

»Jeg kan bekræfter, at vi er til stede i forbindelse med et mistænkeligt dødsfald.«

Vagtchefen kan ikke sige meget for nuværende, men understreger, at alle dødsfald, som politiet tager ud til bliver kategoriseret som mistænkeligt.

Det er dødsfald, hvor dødsårsagen ikke umiddelbart kan fastslås, og hvor det er nødvendigt at foretage yderligere undersøgelser for at afgøre det.

Han forklarer yderligere, at der er ingen grund til bekymring for naboer.

Politiet kan ikke sige om, hvornår de ankom til adressen. Men kan bekræfte, at de stadig er der.

Artiklen opdateres …