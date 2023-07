Politiet er lige nu massivt til stede på Brohusgade på Nørrebro, hvor en kvinde er blevet stukket med en kniv.

Det oplyser vagtchef hos Københavns Politi Jonathan Wald.

»Vi har kontakt til to personer, hvor den ene er knivstukket,« siger han.

De ved endnu intet om kvindens tilstand, men de er tirsdag aften massivt til stede.

Klokken 21.22 kom anmeldelsen, så politiet er stadig i gang med at finde ud af, hvad der er sket.

»Vi tror, at de to kender hinanden, men det er for tidligt at sige mere. Vi har en hypotese om, at den ene har stukket den anden.«

