Politiet er massivt til stede i Struer centrum og beder borgere holde afstand.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Det er området omkring deres nærpolitistation midt i byen, man skal holde afstand til.

»Følg vores anvisninger på stedet,« skriver de videre.

Her ses de mange bevæbnede betjente, der lige nu er i gang med en større aktion i Struer. Foto: presse-fotos.dk Vis mere Her ses de mange bevæbnede betjente, der lige nu er i gang med en større aktion i Struer. Foto: presse-fotos.dk

I nyt indlæg på Twitter oplyser politiet videre, at de er tilstede på havnen i Struer, og på billede kan ses, at der sættes drone op.

Men ind til videre, at der ikke nogen tilskadekomne, oplyser politiet.

For kort tid siden har Midt- og Vestjyllands Politi lagt dette indlæg på Twitter:

»Vi er klar over, at det kan se voldsomt ud, når vi er så massivt til stede i et område. Vores betjente er til stede for at undgå, at der opstår en farlig situation. Vi beder fortsat om, at man holder afstand og lader politiet arbejde på stedet,« skriver politiet.