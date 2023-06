Brandvæsen, ambulance og politi er til stede ved en virksomhed i Padborg, hvor der er spildt et ætsende stof.

Det skriver Sydjyllands Politi på Twitter.

Syd- og Sønderjyllands Politis vagtchef, Ole Aaman, tilføjer til B.T., at der er tale om en logistikvirksomhed.

»Spildet er formentlig sket i forbindelse med aflæsning af stoffet,« siger han.

Der er tale om et stof, der bruges til rust- og kalkfjerner, men nærmere kan han ikke komme det.

Politiet ved endnu ikke, hvornår oprydningsarbejdet er færdigt.

Området, det er spildt på, er »ikke så stort«, men der er afspærret for at undgå, at folk træder i stoffet.

