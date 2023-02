Lyt til artiklen

13 mænd fra den albanske mafia er omringet af uniformerede betjente i Østre Landsret, hvor Danmarks største narkosag torsdag begynder.

Sikkerhedsopbuddet er massivt, og de tiltalte bliver blandt andet iført håndjern, hver gang de skal ind og ud af retslokalet.

Byretten idømte dem samlet 178 års fængsel.

Den straf var ikke hård nok, fremførte senioranklager Annika Jensen torsdag ved sagens start. Omvendt vil mændene frifindes i sagens alvorlige forhold.

Den formodede bagmand – kendt under navnet 'den skaldede' – uddelte kram og venlige hilsner til flere af de medtiltalte, før retten blev sat.

I byretten blev han idømt 20 års fængsel for blandt andet 920 kilo kokain. Den straf kan ikke blive højere, men anklagemyndigheden mener, at han skal dømmes for 2,7 ton kokain.

Derfor bliver et af bevistemaerne i sagen, hvor meget kokainen blev blandet op, før den blev solgt på det danske og skandinaviske marked.

Et andet stridspunkt bliver, hvem bagmanden i virkeligheden er. Ifølge anklagemyndigheden har den formodede bagmand styret narkonetværket under falsk identitet, siden han i 90erne søgte asyl i Danmark. Det nægter han.

Københavns Byret kaldte den albanske mafia for et 'særdeles professionelt og velorganiseret netværk'. Ifølge dommen brugte de specialbyggede biler til at smugle svimlende mængder kokain til Danmark fra Holland, Belgien og Tyskland.

Fortjenesten blev vekslet gennem to souvenirbutikker i København, og herefter blev millioner af euro sendt tilbage til Albanien.

Politiet har døbt sagen Operation Goldfinger, og hele historien kan høres i B.T.s podcastserie 'Copenhagen Narcos'.

Her kan man blandt andet høre, hvordan organisationen, der sidder på anklagebænken i Østre Landsret, har tætte bånd til en mystisk, albansk narkobaron. Ifølge myndighederne har han beordret lejemord i Europa og styret et af de største europæiske narkokarteller.

Der er afsat 55 retsdage til sagen.