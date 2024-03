Østjyllands Politi var fredag til stede på Aarhus Universitetshospital for at assistere med sårbar person.

Politiet var fredag massivt til stede ved Aarhus Universitetshospital, hvor kampklædte betjente kunne ses gå rundt på hospitalets gange.

I lang tid var Østjyllands Politi tavse om, hvorfor de var massivt til stede ved hospitalet.

Men fredag aften skrev politikredsen på det sociale medie X, at de havde været til stede på hospitalet for at assistere hospitalet med at føre en sårbar person tilbage dertil.

Personen havde forskanset sig i nærheden.

Tidligere fredag oplyste politiet, at der ikke var nogen fare, og at der heller ikke var nogle tilskadekomne.

Her understregede de også, at borgerne fortsat trygt kunne færdes i området.

Østjyllands Politi fik anmeldelsen klokken 14.38, hvor de så tog ud til hospitalet for at undersøge, hvad de i starten kaldte "et mistænkeligt forhold".

Det oplyste vagtchef Michael Lydersen til TV 2 fredag eftermiddag.

/ritzau/