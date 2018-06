Midt- og Vestjyllands Politi er fredag formiddag massivt til stede ved Legind Sø på Mors.

Politiet er til stede ved pumpehuset ved søen, men ønsker ikke at oplyse nærmere om årsagen til aktionen, hvilken forbrydelse, man mener, der er sket - ligesom der heller ikke er nogen information om, hvem der leder efterforskningen, skriver Nordjyske.

»Det er på baggrund af en anmeldelse, som vi har fået, at vi er til stede ved Legind Sø. Men af hensyn til efterforskningen ønsker vi ikke at kommentere sagen yderligere,« siger Anne Kirkegaard, kommunikationskonsulent ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Søen ligger tæt på Jesperhus Feriepark, men Anne Kirkegaard afviser over for B.T., at efterforskningen har noget med den populære turistattraktion at gøre.

Aktionen har stået på siden torsdag eftermiddag og er fredag stadig i gang. Ifølge Nordjyske har Politihjemmeværnet bevogtet stedet i nattens løb.

Anne Kirkegaard har ingen oplysninger om, hvornår politiet kan melde mere ud i sagen. B.T. følger op.