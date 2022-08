Lyt til artiklen

Københavns Politi er lige nu massivt tilstede ved Tomsgårdsvej i København.

Her fik man nemlig til aften en anmeldelse om et knivstikkeri.

Da man kom frem, viste det sig at være to hjemløse, der var kommet op at skændes foran Netto.

»Den ene har så knust en flaske og stukket den anden i skulderen. Det er et ret dybt sår, så lægerne er ved at behandle ham lige nu,« fortæller vagtchef ved Københavns Politi, Dyre Sønnichsen.

Den mistænkte mand er stadig på fri fod.

B.T.'s medarbejder på stedet fortæller, at der på stedet er fem politibiler, en akutlægebil og en ambulance.

Politiet har tidligere haft gaden spærret af, men ophæver nu denne afspærring.

Opdateres...