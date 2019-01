Det var uoverensstemmelser mellem flere personer, der var årsag til, at bevæbnet politiet lørdag eftermiddag var massivt til stede i villakvarteret Porsevænget i Hasselager ved Aarhus.

Sagen tog sin begyndelsen på Ravngårdsvej i Hadsten, hvor en 40-årig mand kort efter middag blev skudt to gange.

Også hans 42-årige nabo blev slået med våbnet. Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Efteroverfaldet flygtede gerningsmanden i sin bil, men kl. 13.16 blev han anholdt ved Tranbjerg udenfor Aarhus.

Poltiet afspærrede lørdag eftermiddag Porsevænget i Hasselager, hvor den 45-årig mand bor.



Den 40-årige mand, der blev ramt af skud, er kørt til behandling på Aarhus Universitetshospital, hvor han er meldt uden for livsfare. Den 42-årige nabo er også kørt til behandling på skadestuen.



Politiet undersøger i øjeblikket, hvad der er gået forud for skyderiet. Det oplyses, at parterne kender hinanden, men derudover har politiet ingen bud på motivet til skyderiet.



Ifølge vagtchefen skete anholdelsen uden dramatik.