En større politiaktion har lørdag eftermiddag udspillet sig i Kaløvigparken ved Hornslet på Djursland.

Hele området har i et par timer været afspærret af en talstærk politistyrke, og der er angiveligt blevet affyret skud mod en formodedet gerningsmand, som er blevet ramt.

Det har foreløbig ikke været muligt at få en kommentar fra Østjyllands Politi, men øjenvidner på stedet oplyser til B.T., at der efter alt at dømme har været tale om en mand, der var bevæbnet med en stor machete-lignende kniv, som politiet forsøgte at stoppe.

Ifølge øjenvidneberetninger forsøgte politiet at stoppe ham med både peberspray og skud, inden han tilsyneladende brød ind i en lejlighed på stedet, hvor der nu er massive blodspor. Den pågældende mand er angiveligt blevet kørt fra stedet med en ambulance.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Østjyllands Politi.