En 25-årig mand er i kritisk tilstand efter at været blevet skudt af politiet i byen Hornslet. Manden er kørt til hospitalet og er i kritisk tilstand, oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ved du noget eller var du vidne til episoden? Så send en mail til jvla@bt.dk.

Klokken 11:19 kørte Østjyllands Politi ud til anmeldelse om, at en mand bevæbnet med en kniv opførte sig truende foran en adresse i Kaløvigparken ved Hornslet nordøst for Aarhus.



Ved ankomst til stedet tog betjentene kontakt til manden, der var agressiv. Under den følgende politiforretning afgav politiet skud mod manden, som blev ramt flere steder på kroppen, oplyser politikredsen.

»Den uafhængige Politianklagemyndighed har overtaget sagen, som de altid gør, når politiet har affyret skud. Vi kan derfor ikke oplyse yderligere om den del af sagen for nuværende,« udtaler chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen.

Øjenvidner på stedet oplyser til B.T., at manden var bevæbnet med en stor machete-lignende kniv. Politiet forsøgte at stoppe ham, efter han var sprunget ud af et vindue.

Ifølge øjenvidneberetninger forsøgte politiet at stoppe ham med både peberspray og skud, inden han tilsyneladende brød ind i en lejlighed på stedet, hvor der nu er massive blodspor.

Ved en anden lejlighed i nærheden vidner en dørkarm med opbrudsmærker også om, at boligen har været en del af de dramatiske omstændigheder. Hele området har i et par timer været afspærret af en talstærk politistyrke.

»Da jeg kom hjem her til bebyggelsen for lidt siden, blev vi stoppet af politet, som har spærret det hele af. Vi fik at vide, at alle skulle registreres, og at der var blevet afgivet skud af politiet,« fortæller en 47-årig kvinde til B.T.

»Mine piger har fra vores lejlighed forinden hørt råb og skud, men jeg ved ikke i detaljer, hvad det har drejet sig om. Normalt er det her en fredelig bebyggelse med omkrig 80 lejligheder, men lige nu tror jeg, at alle patruljebiler fra hele Aarhus-området er kørt herud. Her er vel omkring 15 patruljevogne,« tilføjer hun.

Betjentene ydede livreddende førstehjælp før manden blev kørt på hospitalet. Han er i kritisk tilstand, og en pårørende er underrettet.

Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil Politiklagemyndigheden udarbejde en redegørelse om sagen til Statsadvokaten i Viborg, som efterfølgende vil vurdere, om der er grundlag for at rejse tiltale mod betjentene.

Politiklagemyndigheden vil gerne i kontakt med personer der har været til skudafgivelsen i Hornslet. Vidner bedes kontakte Politiklagemyndigheden via e-mail: mail@politiklagemyndigheden.dk.

Med skudsagen fra Kaløvigparken er det tredje gang på en måned, at yngre mænd bliver skudt af dansk Politi.

For en uge siden - natten til søndag den 18. oktober - blev en 'yngre mand' skudt i forbindelse med en politiforretning i Dragør på Amager ved København.

Den 3. oktober skød betjente fra Sydsjælland- og Lolland Falsters Politi en 24-årig mand på Falster. Forinden havde den 24-årige narkopåvirkede mand stukket en tilfældigt forbipasserende 72-årige mand med en kniv. Både den 24-årige og den 72-årige mistede livet.

Til sammenligning blev fem personer ramt af politiskud i hele 2019.