Fredensborg Brand og Redning er massivt til stede ved en naturbrand ved Tisvildeleje i Nordsjælland.

'Vi er fremme i Tisvildeleje, vi sikrer mod spredning af brand til omkringliggende huse. Vi har massive styrker på vej til stedet,' skriver de på Twitter.

Vagtchefen ved Hovedstadens Beredskab, Carsten Vick, bekræfter over for B.T., at brandvæsnet er massivt til stede.

»Vi har sendt tre brandbiler fra Helsinge, en fra Hillerød og to fra Frederiksværk derop, og så er der også en indsatsleder på vej,« fortæller han.

Opdateres...