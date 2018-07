Voldtægtsofre må vente i månedsvis på behandling, hvis de henvender sig mere end 30 dage efter overgrebet fandt sted. Det har B.T. kunne beskrive i serien #Voldtaget. Men nu er der hjælp på vej. Det fortæller Dansk Folkepartis sundheds- og psykiatriordfører, Liselott Blixt.

Der er tale om et beløb på godt 18 millioner kroner fra den sundhedspulje, der er blevet oprettet i finansloven, som skal fordeles hos Center for Voldtægtsofre ved Aarhus Universitetshospital og Center for Seksuelle Overgreb ved Rigshospitalet. Der vil være 8,7 millioner kroner til de to centre i år og tre millioner hvert år de kommende tre år. Alt sammen for at få den lange ventetid på over et år i Aarhus og tre måneder i København ned.

»Når der kommer fokus på voldtægter og gamle sager i medierne, så kommer der også typisk en pukkel hos voldtægtscentrene. Og det har vi oplevet tidligere på året. Der er kommet en pukkel, og man kan ikke nå at behandle alle, der har brug for det,« siger Liselott Blixt til B.T.

Hun fortæller videre, at det handler om at hjælpe ofre for voldtægt med at komme videre i deres liv hurtigst muligt.

B.T. har gennem de seneste dage sat fokus på voldtægter. I den forbindelse fortalte ledende psykolog på Center for voldtægtsofre, Mikkel Arendt, om de lange ventetider, de oplever.

»Mulighederne er bestemt ikke gode nok. Rammerne for behandling – hvor mange gange man kan få behandling – er meget begrænsede nogle steder. Og vi har slet ikke ressourcerne til det. Vi har over et års ventetid på vores gamle sager, som det er lige nu. Det er jo skammeligt,« sagde Mikkel Arendt.

Liselott Blixt håber på, at de ekstra midler til de to voldtægtscentre er nok til at få de lange ventelister ned på et acceptabelt niveau. Ellers må regionerne og Sundhedsministeren på banen, mener hun.

»Vi giver flere ressourcer nu på grund af puklen, men jeg forventer, at ministeren og regionerne i fremtiden finder de midler, der skal til, så det kan køre uden ventetid - og det gælder ikke kun på voldtægtsområdet.«

