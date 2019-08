Torsdag morgen er myndighederne rykket massivt ud til Danmarks Tekniske Universitet, DTU.

Region Hovedstadens Akutberedskab oplyser på Twitter, at mandskab herfra er rykket til universitetet i Lyngby sammen med Beredskab Øst og Nordsjællands Politi.

Årsagen er en ‘melding om tilskadekomst,’ oplyses det.

Over for Ritzau oplyser Nordsjællands Politi, at to personer er kommet til skade i en arbejdsulykke.

En gasbetonvæg væltede ned over de to personer.

Det er sket, da en gasbetonvæg væltede ned over de to, som derefter er blevet kørt til hospitalet med kvæstelser. Ifølge Region Hovedstadens Akutberedskab er de to ulykkesramte hastet til behandling.

Vagtchef i Nordsjællands Politi Henrik Alstrup bekræftede tidligere over for B.T., at politiet er sendt til DTU. Han oplyste, at to ambulancer var sendt afsted.

Ifølge Region Hovedstadens Akutberedskab er en akutlægebil også fremme på stedet.

Arbejdstilsynet er siden blevet tilkaldt for at undersøge, hvordan det gik til, at de to kom til skade.