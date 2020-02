Brandvæsenet er rykket ud til meldinger om en brand i en bil i parkeringskælderen under Lyngby Storcenter.

Det skriver Beredskab Øst på Twitter.

Helt kort skrives der følgende:

'Beredskab Øst har afsendt massiv udrykning til melding om brand i en bil i p-kælderen under Lyngby Storcenter,' står der.

I en opdatering skrives der, at beredskabet har fundet frem til branden, der skaber en del røg.

Der arbejdes netop nu på at få et overblik over situationen, lyder det.

Fra Nordsjællands Politi oplyser man, at branden nu er slukket i p-kælderen. Men der er fortsat en del røg i kælderen, hvor der nu skal luftes ud.

