Et regulært masseslagsmål opstod natten til onsdag, hvilket ordensmagten måtte bruge adskillige ressourcer på at få bugt med.

Så klar lyder meldingen onsdag morgen fra Nordjyllands Politi om slagsmålet, der blev anmeldt klokken 03.31.

Og hurtigt stod det klart, at den ene – i forvejen sendte patrulje – ikke var nok.

Det forklarer vagtchef Thomas Ottesen.

»Stemningen var rigtig dårlig, så vi får hurtigt sendt ekstra patruljer afsted. I alt havde vi tre deroppe,« siger han og tilføjer, at slagsmålet fandt sted på Zwei Grosse Bier Bar i Hjørring.

Fire unge mænd i 20-års-alderen var involveret.

»Betjentene måtte arbejde for sagen. De var der et godt stykke tid, for det gik hedt for sig. De har da i hvert fald gjort livet besværligt for betjentene.«

Men det lykkedes politiet at anholde alle fire.

De er siden kørt til Aalborg, hvor de skal afhøres, når deres tilstand tillader det.

»Så skal vi finde ud af, om de skal have bødeforlæg eller sigtelser.«

De fire mænd er alle fra lokalområdet – men Thomas Ottesen ved ikke endnu, om de er kendt af politiet.

»Vi har ikke helt overblik over det hele endnu,« lyder det.

Ingen kom alvorligt til skade som følge af slagsmålet.