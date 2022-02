De skarptbevæbnede betjente var synligt til stede ved shoppingcentret Waves i Hundige søndag aften.

Her var politiet rykket massivt ud.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser til B.T., at det skyldes flere anmeldelser fra området, der ankom nærmest samtidig.

I første omgang blev der meldt om indbrud i en butik i Waves, og kort efter indløb der en anmeldelse om skud i området – og en melding om, at en mand skulle være hørt beklage sig over at være blevet ramt.,

Betjente trak deres våben søndag aften i Hundige. Foto: Presse-fotos.dk

»Sådan en melding giver anledning til en vis udrykning og en vis forsigtighed,« som kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi udtrykker det.

Derfor kunne der i gadebilledet ses flere betjente med tydeligt trukne automatvåben. Det viser B.T.s billeder også.

Så alvorligt var det dog ikke. Langtfra.

Ifølge Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi er det meste tilsyneladende foregået i anmelderens hoved. Hjulpet på vej af vist alkoholindtag.

»Anmelder havde haft besøg af en bekendt, som havde forladt stedet, og så mente anmelder at have hørt noget, der mindede om skudafgivelse, og at den bekendte havde råbt om hjælp. Derfor ringede han 112,« siger kommunkationsmedarbejderen.

Den massive tilstedeværelse af bevæbnede betjente viste sig dog at være unødvendig.

»Der er absolut ingen indikationerpå, at der er foregået noget som helst: Hverken overfald, skudafgivelse eller noget andet personfarligt. Intet,« siger Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi:

»'En storm i et glas vand' er måske en meget god beskrivelse lige i det tilfælde her.«

Den mest alvorlige forseelse søndag aften i Hunige var i stedet indbruddet i en butik i shoppingcentret Waves. Og det skulle være ganske vist.