En tilhørende bygning til en gård beliggende i Søndersø lidt nord for Odense er fredag eftermiddag brudt i brand.

Fra branden står derfor en massiv søjle af røg.

Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi Henrik Strauss til B.T.

»Vi modtog en anmeldelse om en brand i en bygning i Søndersø klokken 12:51. Der var gået ild i et pillefyr, og branden havde spredt sig derfra,« siger Henrik Strauss.

Men selvom branden og i særdeleshed også røgen derfra ser noget voldsom ud, så er der ingen tilskadekomne i forbindelse med branden, oplyser vagtchefen.

»Det kan selvfølgelig godt se lidt voldsomt ud, men ingen er kommet til skade som følge af branden,« siger Henrik Strauss.

Politi og beredskabet er fortsat på stedet. Foto: Presse-fotos.dk

Både Fyns Politi og Beredskab Fyn er fortsat til stede ved branden, hvor slukningsarbejdet stadig er i gang.

Beredskab Fyns vagtcentral oplyste i den forbindelse, at indsatslederen på stedet derfor stadig er travlt optaget med at få røgen og branden under kontrol.