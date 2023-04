Et større opbud af patruljer er rykket talstærkt afsted mod en lejlighed på Glumsøvej i Brønshøj.

Det skyldes en anmeldelse klokken 19.19 om knivstik i en lejlighed.

Det oplyser Københavns Politi til B.T.

Ved ankomst har politiet konstateret, at to personer er blevet ramt af knivstik.

»Vi er fremme og efterforsker. Vi arbejder ud for en hypotese om, at de har udsat hinanden for knivstik,« siger vagtchef Jonathan Wald og tilføjer:

»Men det skal undersøgelser og efterforskning afgøre. Der er tale om lettere tilskadekomst hos begge.«

Der er tale om en mand og kvinde, som er ramt af knivstik. Deres alder er ukendt for nu.

Politiet er fortsat til stede på adressen, og det vil man være i noget tid endnu.

Tidshorisonten er ukendt.