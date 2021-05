Fredag eftermiddag er der massiv kø på E20 Motorvejen ved 52 Odense SV og 52 Odense S.

Køen skyldes et uheld, hvor en personbil forsøgte at overhale en lastbil, hvor lastbilens dæk sprang midt i overhalingen. Dækrester røg op på personbilen, som efterfølgende kørte i autoværnet. Der er dog ingen tilskadekomne.

Venstre spor er spærret, men kan passeres med forsigtighed. Alligevel er der kø i begge retninger, da bilister i den modsatte vejbane sætter farten ned for at kigge på uheldet, fortæller vagtchef Sten Nyland til B.T.

»De hænger simpelthen og filmer ud ad vinduerne, og det er ikke i orden. Jeg har netop sendt to motorcykler derud, som kommer til at skrive nummerplader op på folk, som ikke forstår budskabet.«

»Man skal ikke sætte farten ned for at se på uheld,« siger en frustreret vagtchef, imens han forsikrer om, at man kan forvente et opkald fra politiet, hvis man har haft telefonen fremme.

