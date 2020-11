Mellem Roskilde og København slanger en lang kø sig onsdag aften på Holbækmotorvejen.

To biler er kørt sammen, og en lastbil blokerer nu omkring afkørsel ni. Kun et enkelt spor er i øjeblikket farbart.

Ingen er kommet alvorligt til skade, forsikrer vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Henrik Olesen om uheldet, der skete kort før 17.03, hvor politiet fik anmeldelsen.

»Vi er så småt ved at åbne nu, men folk skal benytte afkørsel 10,« siger han og tilføjer, at det er uvist, hvornår trafikken atter kan flyde.

Ifølge Vejdirektoratet skal trafikanter i området i øjeblikket forvente at holde kø i tyve minutter.

»Vi arbejder for at åbne hurtigst muligt, men det afhænger af, hvor hurtigt vi kan få køretøjerne fjernet,« fortæller Henrik Olesen.

Han uddyber, at det endnu er uvidst, hvordan uheldet skete, og at man fortsat mangler at afhøre begge parter.

Selv om ingen er kommet alvorligt til skade, er nogle blevet kørt til tjek. Blandt andet med smerter i nakken, fortæller vagtchefen.

