Torsdag morgen skaber en demonstration problemer i morgentrafikken lige nord for København.

Demonstranterne er nu blevet fjernet fra vejbanen – men blokaden har skabt en hel del kø.

Det var 10-15 demonstranter fra gruppen den aktivistiske klimagruppe 'Nødbremsen', som iført orange veste blokerede Nybrovej og Lagergårdsvej i Gentofte.

Politiet gav demonstranterne et påbud om at flytte sig, så de ikke var til gene for trafikken.

Et påbud ikke alle demonstranterne fulgte.

»Fire personer er blevet anholdt, da de ikke efterkom påbuddet om at flytte sig fra kørebanen,« skriver Nordsjællands Politi på det sociale medie X.

Demonstrationen blev anmeldt klokken 07.49, og først ved 08.40-tiden var demonstranterne fjernet, så trafikken igen kunne glide – om end ikke uden problemer.

»Det er klart, at de skaber trafikale udfordringer, når nogen vælger at spærre en hovedtrafikåre midt i myldretiden,« oplyser Nordsjællands Politi til B.T.

Efterdønningerne mærkes stadig i morgentrafikken, idet der er lang kø og forlænget rejsetid på to motorveje.

Det gælder både på Hillerødmotorvejen mellem Værebrovej og Nybrovej og på Motorring 3 fra Avedøre mod Lyngby mellem Jyllingevej og motorvejskryds Lyngby.

Begge steder må bilisterne forvente mellem ti og 30 minutters forlænget rejsetid.