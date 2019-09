Et 'alvorligt' færdselsuheld har tirsdag morgen ramt Ravnsbjergforte ved Vojens i det sønderjyske.

En cyklist er blevet kørt ned og er dræbt i en ulykke. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Her beskrives det også, at politiet lige nu er på stedet, Marstrupvej, hvor der er en del trafik.

Politiet opfordrer derfor til, at bilister og andre i området gør plads til udrykningskøretøjer på vej til stedet, hvor ulykken er fundet sted.

Der er en bilinspektør på vej til Marstrupvej, for at lave undersøgelser i forbindelse med uheldet. Vejen vil være spærret et stykke tid endnu. Cyklisten er afgået ved døden. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) September 24, 2019

Politiet har nu sendt en bilinspektør af sted til Marstrupvej, oplyses det. Og i øjeblikket er vejen spærret i begge ender og vil være det et stykke tid endnu, skriver politiet i en opdatering.

Afspærringen betyder samtidig, at der er omkring to kilometer i kø i hver retning fra ulykkesstedet, lyder det.

Syd- og Sønderjyllands Politi skriver desuden, at de ikke har yderligere oplysninger for nuværende.

B.T. følger sagen.