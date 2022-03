73-årige Lisa Lotte blev sidst set nær sit hjem i Karrebæksminde, hvor hun optræder i et kort øjeblik på en overvågningsvideo fra en genbo.

Hun forsvandt mandag eftermiddag under en gåtur og er ikke set siden.

Politiet leder fortsat torsdag efter Lisa Lotte og får i weekenden yderligere assistance af organisationen Missing People, som har meldt sig til at hjælpe med eftersøgningen.

Det fortæller politikommistær ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Mads Justesen til B.T. torsdag.

»Hun er at se på en overvågningsvideo fra en genbo i et meget kort øjeblik, hvor hun går ned mod den lille lystbådhavn, som de lokale beboere ynder at besøge, fordi den ligger i et meget naturskønt område,« siger Mads Justesen.

Politiet har ikke mistanke om, at Lisa Lotte har været offer for en forbrydelse, og Mads Justesen kalder derfor politiindsatsen for en 'humanitær eftersøgning'.

Han fortæller samtidig, at politiet har benyttet sig af hjælp fra marinehjemmeværnet og har benyttet sig af helikoptere, droner og hundepatruljer i bestræbelserne på at finde Lisa Lotte.

Man frygter, at hun kan være druknet ved en ulykke og drevet til havs.

»Det er et område, hvor vandet snævrer sig ind, og det betyder, at der ofte kan være rigtig meget strøm, enten i indsejlingen til fjorden eller udad,« konstaterer han.

Nu har politiet fået tilbud om hjælp fra Missing People i bestræbelserne på at finde den savnede Lisa Lotte.

»Det har vi givet lov til, for vi vurderer ikke, at der er risiko for, at de kan komme til at forpurre en efterforskning. De starter i morgen og vil gå i hele weekenden, fortæller han.

»Det har været en meget omfattende eftersøgning, og den fortsætter,« konstaterer han.

Lisa Lotte beskrives som 'godt gående', omkring 170 centimeter høj og lyshåret. Hun var blandt andet iført en mørkeblå hættetrøje, da hun forsvandt.

Hvis man skulle have oplysninger om sagen, som kan hjælpe politiet, så bedes man fortsat henvende sig på telefon 114.