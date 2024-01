Igennem hele natten har Nordjyllands Politi efterforsket det knivstik der fandt sted i Aalborg onsdag aften.

Politiet har gang i en 'massiv efterforskning', og søger stadig vidner til episoden.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet oplyser, at man har en eller flere 'mistænkte i kikkerten' i forbindelse med episoden.

»Vores efterforskningsskridt i sagen har givet os et grundlag for at rette mistanken mod en eller flere personer,« oplyser vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi, Niels Kronborg, der opfordrer gerningsmanden til at melde sig til politiet.

Politiet kan ikke oplyse yderligere om de mistænkte på grund af hensyn til efterforskningen, lyder det i pressemeddelelsen.

»Vi efterforsker stadig på højtryk – og vi har i den forbindelse mange tråde, der skal reddes ud og spor, der skal forfølges, før vi kan komme et præcist hændelsesforløb nærmere – og hvad der i øvrigt ligger til grund for forbrydelsen,« siger efterforskningslederen.

Overfaldet skete på Beatesmindevej i Aalborg lidt over ni onsdag aften.

Den 21-årige mand der blev stukket ned blev straks transporteret til sygehuset.

Nordjyllands Politi oplyser, at den 21-årige stadig er i kritisk tilstand.

Også i de første meldinger fra politiet blev det gjort klart at man søgte efter vidner til episoden.

»Vi søger vidner. Slet og ret. Så har man set noget før, under eller efter overfaldet, så skal man med det samme ringe til os på telefon 114. Ring hellere en gang for meget end en for lidt,« lød det onsdag aften fra vagtchef og politikommissær Karsten Kristensen.

Og har man overværet episoden, eller er man på anden måde i besiddelse af relevante oplysninger, lyder det altså nu igen fra politiet at man ikke skal tøve med at henvende sig.

Har man oplysninger i sagen beder politiet om at man kontakter dem på 114.

