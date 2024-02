Nordjyllands Politi har indledt en massiv efterforskning efter en skudepisode fredag aften.

Politiet efterlyser derfor vidner, der har set noget før, under eller efter skudepisoden i Aalborg ved Lyøgade 14.

»Man har efterforsket intenst for at få klarlagt de nærmere omstændigheder af denne alvorlige forbrydelse,« skriver politiet i dagens døgnrapport.

Ingen personer kom til skade ved skudepisoden, men politiet eftersøger to mænd, der er mistænkt for at have været involveret i sagen.

I signalementet af de to mistænkte gerningsmænd beskrives den ene som 190 centimeter høj, lys i huden og maskeret med sort tøj og handsker.

Den anden beskrives som 170 centimeter høj, maskeret og iført sort tøj og handsker.

Viceinspektør ved Nordjyllands Politi Frank Olsen, der er ansvarlig for efterforskningen, fortalte lørdag til Ritzau, at politiet har modtaget flere henvendelser fra vidner.

»Fælles for henvendelserne er, at der er flere, der har bemærket de her to personer cirkulere rundt i området i dagene op til (skyderiet, red.). Både onsdag, torsdag og fredag.«

»Nogle vidner fortæller sågar, at de har set dem i området helt tilbage i slutningen af januar,« sagde han.

Politiet modtog anmeldelsen fredag klokken 21.57.

