En butik i København står i øjeblikket i flammer. Det oplyser Københavns Politi til B.T.

»Vi er fremme på Frederiksborggade 33, hvor der er ild løs i stueetagen, som vi forsøger at bekæmpe. Vi er dernede med en del styrker,« siger vagtchefen.

Ifølge B.T.s oplysninger er det snack- og isbaren Lily og Bob, der brander, og som helt præcis ligger i stuetagen på hjørnet ved Frederiksborggade og Nansensgade.

»Omkring kl. 12.15 stod vi i butikken og satte varer på plads, da der pludselig lød et stort brag. Det lød som et dæk, der eksploderede. Jeg sagde 'hold da kæft’ til min chef. Vi blev så forskrækkede, og så kunne vi bare se flammerne springe ud af vinderne. Det må været vinduerne, der sprang,« siger Dan G. Jensen, der arbejder i Brink elektronik lige over for den nedbrændte butik.

Der er fire brandbiler til stede. Foto: B.T.

Branden er slukket på nuværende tidspunkt, men Hovedstadens Beredskab skriver på Twitter, at slukningsarbejdet har foregået med flere røgdykkerture.

Ifølge B.T.s reporter på stedet er der fire brandbiler, en ambulance og to mindre biler fra beredskabet til stede. Derudover lugter der stærkt af røg, og lejligheden ovenpå Lily & Bob er fuldstændig udbrændt og vinduerne er sprængte.

»Ejeren står i bare tæer med computeren under armen og kigger op på sin lejlighed,« fortæller B.T.s reporter.

Hvorvidt der er nogen tilskadekomne, er endnu for tidligt at sige, fortæller vagtchefen.

»Men foreløbig har vi ikke konstateret nogen tilskadekomne.«

Der er lige nu spærret af fra Nørre Farimagsgade til Søgade, og ifølge B.T.s reporter, der har talt med beredskabet, forlyder det, at aktionen kommer til at foregår et par timer endnu.

Opdateres …