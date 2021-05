Politibiler, brandvæsen, ambulancer og bevæbende betjente.

De er mandag til stede i stor stil omkring Christiansborg i København – men der er ingen grund til bekymring.

Der er nemlig blot tale om en storstilet beredskabsøvelse.

Sådan lyder det fra både Københavns Politi, Region Hovedstadens Akutberedskab og fra Folketinget:

»Beredskabsøvelsen betyder, at der vil være et stort antal udrykningskøretøjer, bevæbnet politi og afspærringer i området omkring Christiansborg. Øvelsens formål er at øve samarbejdet mellem beredskaberne og Folketingets eget beredskab i forbindelse med en krisesituation,« oplyses det på Folketingets hjemmeside.

Der opfordres samtidig til, at du holder afstand, hvis du befinder dig i nærheden:

»Hvis du befinder dig i området omkring Christiansborg, opfordres du til at holde afstand og ikke gå i vejen for øvelsen, som skal være så realistisk som muligt, for at alle involverede får et godt udbytte,« lyder det.

Københavns Politi oplyser på Twitter, at den planlagte øvelse vil finde sted både udenfor og på dele af Christiansborg.

På Folketingets hjemmeside fremgår det, at øvelsen finder sted fra klokken 08.15 til 15.00.