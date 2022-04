Påsken har budt på en del arbejde for Fyns Politi. I hvert fald i Odense.

For med mange mennesker i byen på grund af påskeferien har der generelt været gang i den, og det har betydet en del uro og uorden i gadebilledet.

Det fortæller Sunniva Pedersen-Reng, der er kommunikationskonsulent ved Fyns Politi, til B.T.

»Der har helt generelt været en del at se til i påsken, når det kommer til uroligheder. Patruljer har flere gange været nødt til at rykke ud og bede personer om at forlade natklubber og barer, simpelthen fordi de ikke kunne opføre sig ordentligt,« siger Sunniva Pedersen-Reng.

Natten til søndag udbrød der blandt andet et masseslagsmål ude foran natklubben Aya Club, der ligger på Klingenberg i Odense. I alt 15 personer var involveret.

Politiet modtog anmeldelsen om slagsmålet klokken 00:45 og rykkede hurtigt derefter ud til natklubben. Her blev tre personer efter slagsmålet sigtet efter ordensbekendtgørelsen.

Dagen inden måtte politiets patrulje også rykke ud.

Klokken 03.35 var natklubben Butchers nemlig nødt til at ringe efter politiet, efter en mand havde tisset midt på dansegulvet.

Hans gerning medførte, at han med det samme blev bortvist fra stedet. Men han ønskede ikke at forlade dansegulvet, og derfor måtte natklubben altså bede om politiets hjælp.

Men selv da politiet dukkede op, ønskede manden ikke at forlade stedet, og det endte derfor med, at patruljen måtte tage ham med på politigården, så han kunne sove rusen ud.

»Han havde indtaget en del alkohol, og det blev vurderet, at han ikke var i stand til at tage vare på sig selv, så derfor blev besluttede patruljen sig for at tage ham med,« siger Sunniva Pedersen-Reng.