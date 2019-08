Københavns Politi er søndag aften til stede i Valby i forbindelse med et større slagsmål.

Det bekræfter Københavns Politi over for B.T.

Anmeldelsen kom klokken 19.57, og Københavns Politi var hurtigt til stede i Valby.

Her kunne de konstatere, at der var et større slagsmål med op til 15 personer. Endvidere bekræfter vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, Rasmus Agerskov Schultz, at der er sket en påkørsel.

»Der er en bil, som har påkørt tre personer. To af dem blev kørt til Rigshospitalets Traumecenter, og de er meldt uden for livsfare,« siger han til B.T.

Efter hændelsen, som foregik ved Stellet i Valby, har Københavns Politi foretaget en anholdelse.

Rasmus Agerskov Schultz kan dog ikke sige, hvorvidt det er chaufføren, som Københavns Politi har anholdt. Han kan heller sige noget om de 15 personer, der var involveret i slagsmålet. Det er man netop ved at undersøge.

Det lykkedes de fleste af dem, der angiveligt var indblandet i slagsmålet, at slippe væk.

B.T.s mand på stedet fortæller, at politiet har afspærret et større område i forbindelse med sine undersøgelser. Yderligere er omkring ti patruljevogne, en politimotorcykel og politihunde på stedet, fortæller B.T.s mand på stedet.

Seneste melding fra Københavns Politi klokken 22.43 er, at man fortsat er på stedet. Derudover har Københavns Politi øget bemandingen i og omkring Valby.

»I og med at nogle af personerne, der var involverede i slagsmålet, er løbet i alle retninger, har vi øget bemandingen derude på baggrund af hændelsen. Også for at beboerne kan føle sig trygge,« siger Rasmus Agerskov Schultz sent søndag aften til B.T.