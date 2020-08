Natten til tirsdag modtog politiet en anmeldelse om, at 30-40 personer havde samlet sig i området ved Motalavej i Korsør for at slås.

Det fremgår af døgnrapporten fra Sydsjællands Politi.

'Der var lagt op til et større slagsmål med både kasteskyts og slagvåben,' står der i rapporten.

Politiet fik dog skilt de to grupper ad, og en 21-årig mand fra Slagelse blev anholdt.

Han blev sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen og blev løsladt igen senere på natten.

Af døgnrapporten fremgår det, at politiet var massivt til stede hele natten i området, og der vil tirsdag formiddag blive taget stilling til det videre forløb.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Sydsjællands Politi.

